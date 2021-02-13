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Москва

Донбассу пообещали «всю военную мощь» России 

Мария Иванова 1 час назад
Донбассу пообещали «всю военную мощь» России
Фото: Александр Гальперин/Интерпресс/ТАСС
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что Россия не допустит повторения карабахского сценария в Донбассе. Об этом сообщает «Украина.ру».
Так Безпалько прокомментировал возможную поддержку Украины Турцией.

«За Донбассом стоит Россия со всей ее военной мощью. И если Украина предпримет какие-то военные шаги, то очень быстро ее армия потерпит крах», — заявил он.

По его мнению, карабахский сценарий в Донбассе маловероятен, так как Киев боится расширения ДНР до Запорожья или Днепра.
Однако военное вмешательство серьезно ударило бы и по России, подчеркнул Безпалько.

«Будет повод для новых санкций, Россия тоже понесет какие-то потери и в людях, и в технике, будет повод для оппозиции внутри России поднять хай и вой и далее по списку», — отметил он.

Как писал «Рамблер», ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что нынешнему руководству Украины не нужен Донбасс — властям пришлось бы платить пенсии жителям ДНР и ЛНР, «искать резервы, восстанавливать территории».
По мнению Мураева, для возвращения Донбасса должны поменяться и подходы украинских властей, и сами люди во главе страны, также Украина должна «выйти из-под внешнего управления».
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Комментарии
В мире , Евгений Мураев , Богдан Безпалько , Верховная Рада
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