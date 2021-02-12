Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

В Белоруссии обновят законы по пресечению массовых беспорядков 

Национальная Служба Новостей 52 минуты назад
Парламент Белоруссии в ближайшее время примет обновленное законодательство по пресечению массовых беспорядков и правонарушений, приводит слова президента страны Александра Лукашенко «Интерфакс». Он уточнил, что обновленное законодательство нужно не только для того, чтобы пресекать массовые беспорядки.

«Это важно — пресечь всякие массовые беспорядки, но важно еще, чтобы мы выглядели цивилизованным государством», — заявил президент.

Напомним, ранее делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС) приняли на этой неделе резолюцию, из которой следует, что предложения по изменению основного закона Белоруссии Конституционная комиссия разработает до конца этого года. А ранее Лукашенко заявил, что готов покинуть свой пост, если в стране будет «мир и порядок».
В ходе выступления на Всебелорусском народном собрании он подчеркнул, что готов будет уйти из власти, когда в республике не будет протестных действий, никто не будет «переворачивать страну», а своё мнение будут «высказывать в рамках закона».
Лукашенко пообещал, что как только будут готовы все необходимые документы, в Белоруссии пройдут «честные и открытые президентские выборы». При этом он добавил, что Всебелорусское народное собрание должно быть «стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия».
Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
Национальная Служба Новостей: последние новости
В КГБ Белоруссии рассказали, могут ли возобновиться протесты в республике В КГБ Белоруссии рассказали, могут ли возобновиться протесты в республике Лидер украинской оппозиции поддержал изгнание Бандеры из Киева Лидер украинской оппозиции поддержал изгнание Бандеры из Киева Си Цзиньпин назвал катастрофой конфронтацию КНР и США Си Цзиньпин назвал катастрофой конфронтацию КНР и США
Комментарии 1
В мире , Видео , Александр Лукашенко , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
01:35
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
Происшествия В мире
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
00:42
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
Шоу-бизнес Происшествия
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
00:24
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
Происшествия
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
00:15
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
Происшествия
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
00:13
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
Происшествия
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
00:59
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
Происшествия
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
00:08
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
Происшествия Пожары
Харламов рассказал о «скрытых многомиллиардных доходах»
01:00
Харламов рассказал о «скрытых многомиллиардных доходах»
Шоу-бизнес
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
00:56
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение