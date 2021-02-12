В Белоруссии обновят законы по пресечению массовых беспорядков 

Парламент Белоруссии в ближайшее время примет обновленное законодательство по пресечению массовых беспорядков и правонарушений, приводит слова президента страны Александра Лукашенко «Интерфакс». Он уточнил, что обновленное законодательство нужно не только для того, чтобы пресекать массовые беспорядки.

«Это важно — пресечь всякие массовые беспорядки, но важно еще, чтобы мы выглядели цивилизованным государством», — заявил президент.

Напомним, ранее делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС) приняли на этой неделе резолюцию, из которой следует, что предложения по изменению основного закона Белоруссии Конституционная комиссия разработает до конца этого года. А ранее Лукашенко заявил, что готов покинуть свой пост, если в стране будет «мир и порядок».

В ходе выступления на Всебелорусском народном собрании он подчеркнул, что готов будет уйти из власти, когда в республике не будет протестных действий, никто не будет «переворачивать страну», а своё мнение будут «высказывать в рамках закона».

Лукашенко пообещал, что как только будут готовы все необходимые документы, в Белоруссии пройдут «честные и открытые президентские выборы». При этом он добавил, что Всебелорусское народное собрание должно быть «стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия».