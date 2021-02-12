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Москва

Лукашенко призвал белорусов сжать зубы 

Lenta.ru 30 минут назад
Лукашенко призвал белорусов cплотиться
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сторонников мирного и спокойного развития страны сжать зубы, собраться и пережить сложный период. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мы должны сплотиться. У нас не один лидер в стране. У нас на местах настоящие лидеры. И они сегодня присутствуют», — сказал он и добавил, что необходимо всегда основательно анализировать те или иные предложения оппонентов.

Лукашенко подчеркнул при этом, что он является абсолютно мирным человеком, но наступают моменты, когда надо и зубы показывать, противодействуя возникающим вызовам.
11 февраля Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, заявил, что проект новой Конституции будет вынесен на референдум в начале 2022 года. Он отметил, что, приняв ее, придется переделать многие законы. И тогда, по словам Лукашенко, решится вопрос, «когда он уйдет».
По его словам, полномочия президента будут радикально перераспределены, так как в настоящий момент они тяжелы для одного человека. При этом Белоруссия должна оставаться президентской республикой, считает Лукашенко.
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В мире , Александр Лукашенко
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