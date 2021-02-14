Власти Украины заверили в невыполнимости Минских соглашений

В феврале 2015 года Украина, Россия, Германия и Франция подписали Минские соглашения. Они позволили остановить крупномасштабные боевые действия в Донбассе, начавшиеся после отделения от Украины самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014 году.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что в действующей редакции Минские соглашения выполнить практически невозможно. Тем не менее официальный Киев готов приложить усилия для соблюдения их принципов, сообщает РИА Новости.
Ермак рассказал, что за шесть лет после подписания Минских соглашений переговорный процесс по Донбассу не принес ощутимых результатов. Тем не менее, по мнению официального Киева, Украине удалось «кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки» со стороны Франции и Германии.
Ранее «Профиль» сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась ситуация в Донбассе. Зеленский заявил о выполнении Украиной всех договоренностей, которые были достигнуты в Париже в 2019 году.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал представителей Запада, которые заняли сторону Украины в конфликте в Донбассе, соучастниками преступлений против местного населения. По его словам, те, кто поддерживает лишь одну сторону внутри украинского конфликта, «потакая ее болезненным фантазиям о российской агрессии», не могут называть себя посредниками.