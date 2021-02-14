Власти Украины заверили в невыполнимости Минских соглашений

Россия, Германия и В феврале 2015 года Украина Франция подписали Минские соглашения. Они позволили остановить крупномасштабные боевые действия в Донбассе, начавшиеся после отделения от Украины самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014 году.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что в действующей редакции Минские соглашения выполнить практически невозможно. Тем не менее официальный Киев готов приложить усилия для соблюдения их принципов, сообщает РИА Новости

Ермак рассказал, что за шесть лет после подписания Минских соглашений переговорный процесс по Донбассу не принес ощутимых результатов. Тем не менее, по мнению официального Киева, Украине удалось «кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки» со стороны Франции и Германии.