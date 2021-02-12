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Бабарико — бывший глава Белгазпромбанка, претендент на пост президента Белоруссии. 18 июня белорусский Комитет государственного контроля задержал его по подозрению в организации уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Вчера стартовало шестое Всебелорусское народное собрание. Сегодня в ходе него Лукашенко заявил, что ему плевать на Бабарико.

«Все парятся по поводу Бабарико: "Ах, конкурента президента посадили". Да плевать я хотел на таких конкурентов!» — сообщил он.

Вчера в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании Лукашенко заявил, что покинет свой пост при условии, что в стране наступит мир и порядок, закончатся протесты, а его сторонники получат гарантии безопасности.