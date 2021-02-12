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Москва

Лукашенко: «Плевать я хотел на Бабарико!» 

Артём Кульша 50 минут назад
Лукашенко заявил, что ему плевать на Бабарико
Фото: РИА Новости
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко плевать на оппозиционера Виктора Бабарико. Об этом, как сообщает РИА Новости, Лукашенко заявил сам.
Бабарико — бывший глава Белгазпромбанка, претендент на пост президента Белоруссии. 18 июня белорусский Комитет государственного контроля задержал его по подозрению в организации уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.
Вчера стартовало шестое Всебелорусское народное собрание. Сегодня в ходе него Лукашенко заявил, что ему плевать на Бабарико.

«Все парятся по поводу Бабарико: "Ах, конкурента президента посадили". Да плевать я хотел на таких конкурентов!» — сообщил он.

Вчера в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании Лукашенко заявил, что покинет свой пост при условии, что в стране наступит мир и порядок, закончатся протесты, а его сторонники получат гарантии безопасности.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко, а второе место заняла Светлана Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
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Комментарии 2
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Виктор Бабарико
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