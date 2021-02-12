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Москва

Лукашенко призвал вернуться к кнопочным телефонам 

Артём Кульша 1 час назад
Американцы следят за пользователями смартфонов. Об этом, как сообщает «Подъем», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я не говорю о 12-х смартфонах и айфонах… Ради бога, звоните! Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам?! Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю! Умные люди давно ищут кнопочные телефоны!» — заявил он.

В 2018 году, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин заявил, что не владеет смартфоном.
Лукашенко предупредил о риске "перевернуть планету" из-за протестов
В сентябре 2020-го министр обороны России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу заявил, что главный враг людей — гаджеты. По его словам, люди живут очень коротко и неподробно, в сиюминутном информационном пространстве, но при помощи гаджетов им кажется, что они живут насыщенно и бурно. Люди испытывают ощущение, что побывали в том или ином месте, посмотрев фотографии и видеозаписи в интернете, но на самом деле они увидели ягодку на зубочистке, хотя в реальности там — ягодное поле.
Комментарии 36
В мире , Видео , Сергей Шойгу , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Русское географическое общество
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