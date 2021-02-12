Лукашенко призвал вернуться к кнопочным телефонам 

«Я не говорю о 12-х смартфонах и айфонах… Ради бога, звоните! Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам?! Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю! Умные люди давно ищут кнопочные телефоны!» — заявил он.