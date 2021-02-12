Лукашенко призвал вернуться к кнопочным телефонам 

Американцы следят за пользователями смартфонов. Об этом, как сообщает «Подъем», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Я не говорю о 12-х смартфонах и айфонах… Ради бога, звоните! Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам?! Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю! Умные люди давно ищут кнопочные телефоны!» — заявил он.
В 2018 году, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин заявил, что не владеет смартфоном.
В сентябре 2020-го министр обороны России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу заявил, что главный враг людей — гаджеты. По его словам, люди живут очень коротко и неподробно, в сиюминутном информационном пространстве, но при помощи гаджетов им кажется, что они живут насыщенно и бурно. Люди испытывают ощущение, что побывали в том или ином месте, посмотрев фотографии и видеозаписи в интернете, но на самом деле они увидели ягодку на зубочистке, хотя в реальности там — ягодное поле.