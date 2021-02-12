В Турции анонсировали планы по захвату Крыма и Чечни

Центральный турецкий телеканал TRT1 анонсировал вхождение в состав Турции южных регионов России и десятков стран целиком. Об этом сообщают «Вести Крым».

Некоторое время в эфире TRT1 была продемонстрирована карта Турции с территориями, которые должны войти в ее состав к 2050 году. Это — Кипр, Ливия, Грузия, Египет, Греция, Абхазия, Армения, Азербайджан и Южная Осетия, Аравийский полуостров и большая часть Средней Азии.

Также в состав Турции включены Донбасс и южные регионы России — Чечня, Адыгея, Чувашия, Дагестан, Северная Осетия, Крым и Севастополь, Ставропольский и Краснодарский края, Самарская, Ростовская, Саратовская, Астраханская и Волгоградская области.