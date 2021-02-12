Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Турция намерена захватить Чечню, Крым и Краснодар к 2050 году 

Артём Кульша 26 минут назад
В Турции анонсировали планы по захвату Крыма и Чечни
Фото: Reuters
Центральный турецкий телеканал TRT1 анонсировал вхождение в состав Турции южных регионов России и десятков стран целиком. Об этом сообщают «Вести Крым».
Некоторое время в эфире TRT1 была продемонстрирована карта Турции с территориями, которые должны войти в ее состав к 2050 году. Это — Кипр, Ливия, Грузия, Египет, Греция, Абхазия, Армения, Азербайджан и Южная Осетия, Аравийский полуостров и большая часть Средней Азии.
Также в состав Турции включены Донбасс и южные регионы России — Чечня, Адыгея, Чувашия, Дагестан, Северная Осетия, Крым и Севастополь, Ставропольский и Краснодарский края, Самарская, Ростовская, Саратовская, Астраханская и Волгоградская области.
Предсказана война Турции и России из-за Крыма
В октябре, как сообщал «Рамблер», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не признавала и не признает аннексию Крыма Россией, всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, которую воспринимает как ключевую страну в вопросах безопасности и стабильности черноморского региона.
Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
Комментарии 24
В мире , Армия , Реджеп Эрдоган
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лаборатория в Подмосковье производила 500 кг наркотиков
00:56
Лаборатория в Подмосковье производила 500 кг наркотиков
Происшествия
Епифанцев избил обидчиков экс-супруги в Санкт-Петербурге
00:42
Епифанцев избил обидчиков экс-супруги в Санкт-Петербурге
Шоу-бизнес Происшествия
На Кипре пойман «улыбчивый» следователь-маньяк из России
00:59
На Кипре пойман «улыбчивый» следователь-маньяк из России
Происшествия
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
00:24
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
Происшествия
Обколку льда рейдовыми буксирами показали на видео
02:26
Обколку льда рейдовыми буксирами показали на видео
Наука и техника
Видео тренировки морпехов Северного флота
01:03
Видео тренировки морпехов Северного флота
Армия
Полеты Су-34 в Курганской области сняли на видео
00:30
Полеты Су-34 в Курганской области сняли на видео
Армия
Арест «Свидетелей Иеговы» в Москве сняли на видео
02:58
Арест «Свидетелей Иеговы» в Москве сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с места смерти рабочих в бытовке
01:32
Появилось видео с места смерти рабочих в бытовке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение