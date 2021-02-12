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Лукашенко призвал вернуться к кнопочным телефонам 

РИА Новости 11 минут назад
Лукашенко призвал вернуться к кнопочным телефонам
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с критикой на владельцев смартфонов: умные люди, по его словам, уже давно перешли на кнопочные аппараты.

"Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю", — заявил Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.

По словам белорусского лидера, "умные люди" уже давно ищут кнопочные телефоны.
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В мире , Александр Лукашенко
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