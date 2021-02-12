Захарова на китайском поздравила подписчиков с Новым годом 

В ролике, который начинается с изображения китайских фонариков в сопровождении восточной музыки, Захарова сидит по всей видимости в служебном помещении на фоне нескольких букетов цветов. Дипломат тщательно проговаривает речь на китайском языке.

«Поздравление Марии Захаровой с наступающим Новым годом по лунному календарю на китайском языке», — говорится в подписи к ролику.

СМИ разошлись во мнениях, кому адресовано поздравление. Так, журналисты РИА ФАН посчитали , что Захарова поздравила россиян, на канале РЕН ТВ предположили , что дипломат обратилась к гражданам КНР, в издании «ПолитРоссия» уверены , что представитель МИД адресовала поздравление пользователям TikTiok.

В 2021 году Новый год по лунному календарю отмечается 12 февраля.

Аккаунт МИД РФ в TikTok, как сообщал «Рамблер», появился 6 февраля. На данный момент на страницу министерства подписаны уже более 9 тысяч человек. Общее количество лайков — почти 9 тысяч.