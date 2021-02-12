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Москва

Захарова на китайском поздравила подписчиков с Новым годом 

Павел Тиунов 1 час назад
Захарова на китайском поздравила подписчиков с Новым годом
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила подписчиков в TikTok с китайским Новым годом. Видеопоздравление опубликовано на официальном аккаунте внешнеполитического ведомства.
В ролике, который начинается с изображения китайских фонариков в сопровождении восточной музыки, Захарова сидит по всей видимости в служебном помещении на фоне нескольких букетов цветов. Дипломат тщательно проговаривает речь на китайском языке.

«Поздравление Марии Захаровой с наступающим Новым годом по лунному календарю на китайском языке», — говорится в подписи к ролику.

СМИ разошлись во мнениях, кому адресовано поздравление. Так, журналисты РИА ФАН посчитали, что Захарова поздравила россиян, на канале РЕН ТВ предположили, что дипломат обратилась к гражданам КНР, в издании «ПолитРоссия» уверены, что представитель МИД адресовала поздравление пользователям TikTiok.
В 2021 году Новый год по лунному календарю отмечается 12 февраля.
Аккаунт МИД РФ в TikTok, как сообщал «Рамблер», появился 6 февраля. На данный момент на страницу министерства подписаны уже более 9 тысяч человек. Общее количество лайков — почти 9 тысяч.
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Комментарии 6
В мире , Мария Захарова , МИД , РЕН ТВ , РИА ФАН
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