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Москва

На Украине хотят возбудить уголовное дело против Михалкова 

Алиса Селезнёва 15 минут назад
На Украине захотели возбудить дело против Михалкова
Фото: РИА Новости
Запрет на въезд на Украину не должен распространяться на творчество российских деятелей культуры, однако на актера Михаила Пореченкова и режиссера Никиту Михалкова стоило бы завести уголовные дела. Об этом изданию «Обозреватель» заявил глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Он отметил, что нужно урегулировать вопрос с тем, что сейчас запрет въезда на территорию Украины для того или иного деятеля культуры автоматически переводится и на его произведения.
«Одно дело — Пореченков или Михалков. Против таких стоит уголовные дела открывать, что для меня очевидно, и одновременно выпускать запрет их произведений. Но другое дело, когда запрещаются произведения советских классиков, которые посетили оккупированный Крым, из-за чего получили запрет на въезд в Украину», — пояснил он.

В пример Ткаченко привел фильм «Полеты во сне и наяву», где снимались актеры, которым сейчас запрещен въезд на территорию Украины.

«Но при чем здесь сам фильм? (…) Такими решениями просто людей провоцируют, чтобы они занимались пиратством», — уверен он.

На Украине призвали запретить фильмы Михалкова
Как писал «Рамблер», режиссер Никита Михалков после запрета на посещение Украины в 2017 году сравнил ее с Германией 1939 года. «Представьте себе Германию, 39 год. Человеку из Советского Союза запрещают въезд в Германию. Как он должен к этому относиться?» — заявил тогда режиссер.
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В мире , Шоу-бизнес , Михаил Пореченков , Александр Ткаченко , Никита Михалков , Минкультуры
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