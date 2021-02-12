На Украине захотели возбудить дело против Михалкова

Он отметил, что нужно урегулировать вопрос с тем, что сейчас запрет въезда на территорию Украины для того или иного деятеля культуры автоматически переводится и на его произведения.

«Одно дело — Пореченков или Михалков. Против таких стоит уголовные дела открывать, что для меня очевидно, и одновременно выпускать запрет их произведений. Но другое дело, когда запрещаются произведения советских классиков, которые посетили оккупированный Крым, из-за чего получили запрет на въезд в Украину», — пояснил он.

В пример Ткаченко привел фильм «Полеты во сне и наяву», где снимались актеры, которым сейчас запрещен въезд на территорию Украины.

«Но при чем здесь сам фильм? (…) Такими решениями просто людей провоцируют, чтобы они занимались пиратством», — уверен он.

Как писал «Рамблер», режиссер Никита Михалков после запрета на посещение Украины в 2017 году сравнил ее с Германией 1939 года. «Представьте себе Германию, 39 год. Человеку из Советского Союза запрещают въезд в Германию. Как он должен к этому относиться?» — заявил тогда режиссер.