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Жители стран ЕС хотят привиться от COVID-19 в Крыму 

Алиса Селезнёва 42 минуты назад
Жители стран ЕС хотят привиться от COVID-19 в Крыму
Фото: Reuters
Жители стран Евросоюза захотели привиться в Крыму российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом со ссылкой на главу комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля сообщает РЕН ТВ.
Гемпел отметил, что поступили соответствующие обращения от жителей стран ЕС.

«Они мотивируют свое обращение доверием к российской вакцине и именно к «Спутник V»», — пояснил парламентарий.

По его словам, теоретически это возможно, сейчас уточняются все детали.
«Рамблер» писал, что «Спутник V» — первая в мире вакцина от COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России. Промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» были опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet. В исследовании отмечалось, что эффективность вакцинации против COVID-19 составила 91,6%.
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В мире , Юрий Гемпель , Министерство обороны , ЕС , РЕН ТВ
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