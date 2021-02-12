Жители стран ЕС хотят привиться от COVID-19 в Крыму 

Жители стран Евросоюза захотели привиться в Крыму российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом со ссылкой на главу комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля сообщает РЕН ТВ.
Гемпел отметил, что поступили соответствующие обращения от жителей стран ЕС.
«Они мотивируют свое обращение доверием к российской вакцине и именно к «Спутник V»», — пояснил парламентарий.
По его словам, теоретически это возможно, сейчас уточняются все детали.
«Рамблер» писал, что «Спутник V» — первая в мире вакцина от COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России. Промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» были опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet. В исследовании отмечалось, что эффективность вакцинации против COVID-19 составила 91,6%.