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Байден заявил о «гигантских» проблемах в распространении вакцины от коронавируса 

Lenta.ru 45 минут назад
Байден заявил о «гигантских» проблемах в доставке вакцины
Фото: Reuters
Президент США Джо Байден заявил о «гигантских» проблемах в распространении вакцины от коронавируса. Об этом сообщает The New York Times.
По его словам, власти сталкиваются с логистическими проблемами. Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты договорились получить к концу лета еще 200 миллионов доз вакцины, но сделать так, чтобы препарат получили граждане страны, по-прежнему будет сложно
Ранее глава Белого дома заявил, что его предшественник Дональд Трамп не справился с подготовкой к вакцинации от коронавируса.
78-летний Байден привился препаратом компаний Pfizer/BioNTech 21 декабря. Тогда он рассказал, что привился, чтобы подать пример согражданам и показать безопасность препарата. Он выразил надежду, что жители начнут идти в прививочные пункты сразу после распространения вакцины. Вторую дозу препарата он получил 11 января.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Pfizer , США
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