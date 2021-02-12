Байден заявил о «гигантских» проблемах в доставке вакцины

Президент США Джо Байден заявил о «гигантских» проблемах в распространении вакцины от коронавируса. Об этом сообщает The New York Times.

По его словам, власти сталкиваются с логистическими проблемами. Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты договорились получить к концу лета еще 200 миллионов доз вакцины, но сделать так, чтобы препарат получили граждане страны, по-прежнему будет сложно

Ранее глава Белого дома заявил , что его предшественник Дональд Трамп не справился с подготовкой к вакцинации от коронавируса.