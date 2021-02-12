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Москва

Появилось видео Всебелорусского народного собрания 

Вадим Дроздов 58 минут назад
11 февраля в Минске состоялось Всебелорусское народное собрание, на которое приехали почти 2,5 тысячи человек со всей Республики. На собрании выступил Александр Лукашенко и анонсировали изменения в Конституцию Беларуси. При этом белорусская оппозиция бойкотирует собрание.
"С учетом непризнания международной общественностью Александра Лукашенко в качестве президента Беларуси наша партия предлагает начать переговоры о выходе из политического кризиса с лидерами общественного мнения при посредничестве ОБСЕ, а до этого необходимо провести амнистию политзаключенных и тех, кто осужден политическим мотивам", — заявил руководитель брестских социал-демократов.
О своем неучастии в ВНС объявили и другие оппозиционные партии Беларуси
В мире , Видео , Александр Лукашенко , ОБСЕ
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