Появилось видео Всебелорусского народного собрания 

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11 февраля в Минске состоялось Всебелорусское народное собрание, на которое приехали почти 2,5 тысячи человек со всей Республики. На собрании выступил Александр Лукашенко и анонсировали изменения в Конституцию Беларуси . При этом белорусская оппозиция бойкотирует собрание.

"С учетом непризнания международной общественностью Александра Лукашенко в качестве президента Беларуси наша партия предлагает начать переговоры о выходе из политического кризиса с лидерами общественного мнения при посредничестве ОБСЕ , а до этого необходимо провести амнистию политзаключенных и тех, кто осужден политическим мотивам", — заявил руководитель брестских социал-демократов.

О своем неучастии в ВНС объявили и другие оппозиционные партии Беларуси