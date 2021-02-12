Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Байден пообещал привить 300 миллионов американцев 

ТК «Звезда» 1 час назад
Байден пообещал привить 300 миллионов американцев
Фото: Doug Mills globallookpress
Американский лидер Джо Байден заявил, что США готовы вакцинировать от коронавируса 300 миллионов американцев к концу июля текущего года.

«Мы на пути к тому, чтобы у нас было достаточно поставок для вакцинации 300 миллионов американцев к концу июля», — уточнил политик во время выступления в Национальном институте здравоохранения.

При этом Байден не уточнил, получится ли за это время вакцинировать 300 миллионов человек двумя дозами или только одной. Вакцины Pfizer и Moderna предполагают вакцинацию двумя дозами, передает РИА Новости.
Ранее зарубежные СМИ назвали сроки окончания пандемии коронавируса. Чтобы победить ее, необходимо вакцинировать около 75% населения планеты. При текущих темпах прививочных кампаний для этого потребуется семь лет, уточнили эксперты Bloomberg.
Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
ТК «Звезда»: последние новости
Минкульт Украины внес в черный список еще семь российских артистов Минкульт Украины внес в черный список еще семь российских артистов Зеленский и послы G7 прибыли в Донбасс Зеленский и послы G7 прибыли в Донбасс Американские СМИ предрекли «глобальный успех» России из-за вакцины «Спутник V» Американские СМИ предрекли «глобальный успех» России из-за вакцины «Спутник V»
В мире , Джозеф Байден , РИА Новости , Bloomberg , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
11:46
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
Происшествия
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
01:04
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
Общество
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
00:19
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
Шоу-бизнес
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
00:30
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
Происшествия
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
00:52
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
В мире
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
00:25
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
Происшествия
США показали на видео «конец света»
00:35
США показали на видео «конец света»
Армия Оружие
В российском роддоме рухнул потолок
00:35
В российском роддоме рухнул потолок
Происшествия
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
00:37
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
Происшествия
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
00:17
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение