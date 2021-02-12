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В США заявили, что пока не исключали хуситов из списка террористических организаций 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
США решили исключить хуситов из списка террористов
Фото: Reuters
Публикация в Федеральном реестре — сборнике документов правительства США — данных об исключении йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) из американского списка террористических организаций является ошибкой, Конгресс еще рассматривает вопрос. Об этом заявил в четверг на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Это была ошибка, предварительная публикация о заключении уведомления Конгресса США, требуемого для отзыва решения о включении в список террористических организаций. Конгресс еще рассматривает [этот вопрос]", — сказал Прайс.

Минфин США за день до инаугурации нового президента США демократа Джо Байдена сообщил о внесении движения "Ансар Аллах" в соответствующий санкционный список. По словам представителя Госдепа, лидеры хуситов остаются в списках: "в санкциях ООН и в списке в рамках нашего исполнительного указа об угрозах миру и стабильности в Йемене". "Изменений нет", — добавил он.
Вместе с тем Прайс подтвердил намерение администрации исключить движение из данного перечня. "Госсекретарь США Энтони Блинкен очень четко заявил, что  у нас есть глубокая озабоченность касательно воздействия этих включений в список на йеменский народ. В Йемене сейчас наихудшая гуманитарная ситуация, — сказал он. — Когда госсекретарь говорил Конгрессу о своем желании убрать из списка "Ансар Аллах", мы ясно заявили, что это не имеет отношения к нашему восприятию хуситов, их достойных осуждения действий. Мы говорили об их атаках с Саудовской Аравией. Но мы не хотим делать того, что ухудшило бы положение йеменцев".
4 февраля Байден объявил, что Вашингтон прекращает поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене и намерен активизировать усилия по мирному урегулированию в этой арабской стране. В то же время хозяин Белого дома отметил, что Саудовская Аравия сталкивается с ракетными ударами "со стороны поддерживаемых Ираном сил", поэтому США продолжат помогать королевству в защите "суверенитета, территориальной целостности и своего народа".
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев — примерно 80% населения страны — нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура.
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В мире , Энтони Блинкен , Джозеф Байден , Казначейство США , ООН , Конгресс США , США
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