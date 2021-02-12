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Адвокат Трампа назвал цель импичмента 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Адвокат Трампа назвал цель импичмента
Фото: Reuters
Процесс импичмента представляет собой попытку демократов лишить экс-президента США Дональда Трампа возможности избираться в президенты в 2024 году, заявил в пятницу на суде по импичменту в сенате его адвокат Майкл ван дер Вин.

"Конгресс будет настаивать на праве запретить частному лицу, которое не является более государственным чиновником, участвовать в выборах на государственную должность. Это превратит официальный процесс импичмента в механизм установления определенного контроля конгресса над тем, какие частные лица могут или не могут выдвигаться в президенты".

По его словам, речь не идет о том, что демократы выступают против политического насилия, а о том, что они пытаются отстранить оппозицию. Он подчеркнул, что это действия, направленные не против лично Трампа, а против миллионов избирателей, которые его поддержали.
Палата представителей вынесла Трампу импичмент, выдвинула против него обвинение в подстрекательстве к мятежу в связи с захватом Капитолия 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов 2020 года. Чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 голосов в сенате.
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В мире , Дональд Трамп , США
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