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США ввели санкции против Мьянмы 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
США ввели санкции против Мьянмы
Фото: Chip Somodevilla Gettyimages.ru
США ввели санкции против восьми физических и трёх юридических лиц в связи с ситуацией в Мьянме, где были задержаны руководители государства.
Список попавших в санкционный список опубликован на сайте американского Министерства финансов.
Как уточняет РИА Новости, в списке значатся представители военного руководства страны, в том числе возглавивший страну Миинт Све и назначенный на пост министра обороны Мя Тун Оо.
Среди компаний, против которых введены меры, Cancri Gems & Jewellery Co., Ltd., Myanmar Imperial Jade Co., Ltd и Myanmar Ruby Enterprise.
1 февраля военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение сроком на год после задержания руководителей государства.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон решил ввести адресные санкции в отношении участников военного переворота в Мьянме. Он также подписал указ о блокировании собственности Мьянмы на американской территории.
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В мире , Джозеф Байден , Минфин , РИА Новости , Бирма , США
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