США никогда не признают Крым российской территорией и не отменят свои санкции против России, пока та не изменит свою политику в отношении Украины, заявил на заседании СБ ООН представитель американской миссии Родни Хантер.
"Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. Санкции США в ответ на агрессию России на восточной Украине и оккупацию Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не изменит свой курс", — сказал Хантер.
По его словам, "Россия должна немедленно прекратить свою агрессию на восточной Украине и прекратить оккупацию Крыма".
"Мы призываем Россию вывести свои силы с Украины, прекратить поддержку вооруженных групп и выполнить все обязательства в рамках Минских соглашений", — добавил он.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на востоке Украины.
Ранее на сегодняшнем заседании СБ ООН постпред РФ при Василий Небензя напомнил, что бывший глава Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан ранее уже заявлял, "что СММ не фиксировала и не фиксирует нахождение российских военных подразделений на Донбассе".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".