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Москва

В США назвали условие отмены санкций против России 

РИА Новости и ещё 4 43 минуты назад
США никогда не признают Крым российской территорией и не отменят свои санкции против России, пока та не изменит свою политику в отношении Украины, заявил на заседании СБ ООН представитель американской миссии Родни Хантер.

"Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. Санкции США в ответ на агрессию России на восточной Украине и оккупацию Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не изменит свой курс", — сказал Хантер.

По его словам, "Россия должна немедленно прекратить свою агрессию на восточной Украине и прекратить оккупацию Крыма".

"Мы призываем Россию вывести свои силы с Украины, прекратить поддержку вооруженных групп и выполнить все обязательства в рамках Минских соглашений", — добавил он.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на востоке Украины.
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Ранее на сегодняшнем заседании СБ ООН постпред РФ при Василий Небензя напомнил, что бывший глава Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан ранее уже заявлял, "что СММ не фиксировала и не фиксирует нахождение российских военных подразделений на Донбассе".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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В мире , Видео , Василий Небензя , ОБСЕ , Совбез ООН , ООН , Москва , Республика Крым , США
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