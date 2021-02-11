Украина и ЕС начали пересмотр соглашения об ассоциации

Пересмотр соглашения об ассоциации с ЕС уже стартовал, в кратчайшие сроки документ будет пересмотрен и подписаны все изменения, заявил на брифинге в четверг премьер страны Денис Шмыгаль.
"Что касается пересмотра соглашения — действительно он начался в эти дни, он стартовал, об этом объявлено и дальше работа заключается в кропотливой технической работе над конкретными статьями соглашения, над пересмотром некоторых стандартов, которые за эти годы неоднократно менялись… Это работа, которая, очевидно, будет продолжаться в этом году и надеюсь, что в кратчайшие сроки мы сможем пересмотреть соглашение и подписать все изменения", — сказал Шмыгаль.
По его словам, Киев согласовал с Евросоюзом шаги по обновлению параметров соглашения об ассоциации с ЕС и начало диалога по обновлению параметров зоны свободной торговли с ЕС.
Седьмое заседание Совета ассоциации Украина-Европейский союз прошло в Брюсселе 11 февраля. Шмыгаль ранее сообщил, что Киев в ходе заседания Совета ассоциации Украина-ЕС намерен обсудить вступление страны в НАТО и ускорение этого процесса, а также вопросы обновления соглашения об ассоциации с ЕС.
Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе на Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.