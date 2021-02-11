Украина и ЕС начали пересмотр соглашения об ассоциации

"Что касается пересмотра соглашения — действительно он начался в эти дни, он стартовал, об этом объявлено и дальше работа заключается в кропотливой технической работе над конкретными статьями соглашения, над пересмотром некоторых стандартов, которые за эти годы неоднократно менялись… Это работа, которая, очевидно, будет продолжаться в этом году и надеюсь, что в кратчайшие сроки мы сможем пересмотреть соглашение и подписать все изменения", — сказал Шмыгаль.