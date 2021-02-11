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Москва

СМИ узнали о планах Евросоюза ввести санкции против России в феврале 

Прайм и ещё 4 1 час назад
ЕС введет санкции против России в феврале
Фото: Reuters
Евросоюз может ввести запреты на въезд и заморозить активы "союзников" президента РФ Владимира Путина в этом месяце, после того как Франция и Германия выразили готовность пойти на этот шаг, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.
Согласно агентству, Берлин и Париж, вероятно, откажутся от поддержки более жестких санкций, к которым стремятся некоторые страны ЕС, например, в отношении "Северного потока 2".
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Агентство отмечает, что Польша, страны Балтии, Чехия и Румыния уже настаивают на введении санкций, а согласие на это Франции и Германии означает, что другие страны ЕС вряд ли смогут заблокировать такое решение. По данным агентства, решение может быть принято на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля.

"Мы больше не можем избегать санкций… Существует консенсус, включающий и Германию, в пользу санкций. Мы не можем ответить по-другому", — цитирует агентство дипломата.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший на минувшей неделе Москву, заявил о намерении инициировать новые санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем — в марте на саммите объединения.
Страны ЕС критикуют решение суда по делу Алексея Навального, а также задержания участников несогласованных акций в его поддержку.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному. Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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В мире , Ив Роше , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Жозеп Боррель , Мария Захарова , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , ЕС , Аэропорт Шереметьево , Reuters , Бельгия , Берлин , Брюссель , Германия , Польша , Румыния , Франция , Чехия
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