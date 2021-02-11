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Instagram забанил племянника Кеннеди из-за критики вакцин 

Секрет Фирмы 1 час назад
Instagram забанил племянника Кеннеди из-за критики вакцин
Фото: кадр из видео / YouTube-канал Yahoo Finance
Instagram заблокировал аккаунт Роберта Кеннеди — младшего, племянника 35-го президента США Джона Кеннеди. Он критиковал вакцины и писал спорные высказывания о коронавирусе. Его страницу в Facebook компания пощадила.

«Мы удалили эту учётную запись за размещение уже опровергнутых заявлений на тему коронавируса или вакцин», — цитирует CNN официального представителя Facebook.

В компании отметили, что не станут банить страницу Кеннеди-младшего в Facebook, на которую подписаны более 300 000 человек. Последний пост на ней был опубликован 10 февраля — там племянник президента критиковал и вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ).
Роберт Кеннеди — младший работает журналистом и экологическим активистом, а также возглавляет некоммерческую организацию «Защита здоровья детей» (Children's Health Defense). Он неоднократно высказывался против обязательной вакцинации и призывал конгресс принять закон, который освобождал бы родителей от выполнения соответствующих требований штатов. При этом Кеннеди-младший утверждал, что не имеет ничего против безопасных вакцин и привил всех своих детей.
Отец Кеннеди-младшего — брат 35-го президента США, сенатор от штата Нью-Йорк и кандидат на пост главы государства Роберт Кеннеди. Его убили во время предвыборной гонки в 1968 году в возрасте 42 лет.
В понедельник Facebook объявила о новых мерах по борьбе с фейками о вакцинации. В частности, компания решила усложнить поиск аккаунтов в Instagram или групп в Facebook, которые продвигают идею отказа от прививок. Незадолго до этого CNN опубликовал статью о том, что найти такие публикации или сообщества по-прежнему не составляет труда.
Помимо этого, Facebook расширила работу своего «Информационного центра по COVID-19», который начал показывать ссылки на сайты региональных департаментов здравоохранения. Это должно упростить для пользователей поиск информации о вакцинации.
Ранее Facebook решила снизить объёмы политического контента в новостной ленте после жалоб пользователей. В компании отметили, что мера временная и затронет небольшой процент владельцев аккаунтов.
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Комментарии
В мире , Роберт Кеннеди , Джон Кеннеди , CNN , США
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