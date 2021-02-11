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Китай запретил вещание BBC World News 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Китай запретил вещание BBC World News
Фото: РИА Новости
В Китае запретили вещание британского канала BBC World News, сообщил китайский телеканал CGTN со ссылкой на заявление китайского управления радио и телевидения.
Регулятор полагает, что BBC World News нарушает принцип достоверности и непредвзятости, передает ТАСС со ссылкой на сообщение китайского телеканала.
Ранее британский регулятор лишил лицензии на вещание китайский канал CGTN. По его версии, редакционной политикой канала якобы заведовала не компания, получившая лицензию, а Компартия Китая.
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В мире , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Китай , Лондон , Пекин , Великобритания
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