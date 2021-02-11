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Зеленский побывал на линии соприкосновения в Донбассе 

ЧП Столица 1 час назад
Зеленский побывал на линии соприкосновения в Донбассе
Фото: ЧП Столица
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой в зоне проведения операции объединенных сил во время рабочей поездки в Донецкую область. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Украинский лидер ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения и поговорил с военными.

«Важно, что высший офицерский состав находится на передовой. Мы говорили с Главнокомандующим Вооруженных сил Русланом Хомчаком, чтобы происходила ротация высшего офицерского состава. Чтобы они постоянно посещали наших парней и девушек на передовой», — цитирует пресс-служба слова Зеленского.

Отмечается, что военнослужащие подарили главе государства памятный значок, который является символом того, что «они всегда готовы прийти на помощь, всегда ему рады и считают другом».
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В мире , Владимир Зеленский
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