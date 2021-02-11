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Москва

Китай встретил Новый год 

Говорит Москва 1 час назад
Китай встретил Новый год
Фото: Zuma\TASS
С сегодняшнего дня в стране шестидневные праздничные выходные.
Жители КНР переступили порог года белого металлического быка, именуемого Чуньцзе, и оставили позади год белой металлической крысы.
В Китае бык символизирует труд, решимость, стойкость и упрямство, но часто это благородное животное смиренно склоняет голову и безропотно выполняет тяжёлую работу на благо человеку. Китайцы верят, что бык поможет им преодолеть невзгоды и трудности, которые принёс год крысы, добиться высот в карьере или найти новый путь в жизни.
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В мире , Китай
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