Китай встретил Новый год 

С сегодняшнего дня в стране шестидневные праздничные выходные.

Жители КНР переступили порог года белого металлического быка, именуемого Чуньцзе, и оставили позади год белой металлической крысы.

В Китае бык символизирует труд, решимость, стойкость и упрямство, но часто это благородное животное смиренно склоняет голову и безропотно выполняет тяжёлую работу на благо человеку. Китайцы верят, что бык поможет им преодолеть невзгоды и трудности, которые принёс год крысы, добиться высот в карьере или найти новый путь в жизни.