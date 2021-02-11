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ФРГ предотвратила выезд 12 правых радикалов на Украину 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
ФРГ предотвратила выезд 12 правых радикалов на Украину
Фото: РИА Новости
Федеральная полиция Германии в 2019 году не допустила выезд на Украину по меньшей мере 12 предполагаемых правых экстремистов, сообщил кабмин страны.
В ответе правительства на запрос фракции Левой партии в Бундестаге отмечается, что среди радикалов, которые планировали попасть на Украину, было несколько членов ультраправой группировки «Третий путь». Кроме того, федеральная полиция не допустила выезд ранее судимого неонациста из Тюрингии, передает ТАСС со ссылкой на Die Zeit.
В запросе фракция Левой партии интересовалась организацией «Источник силы», которая предположительно была основана в 2018 году членами радикальной организации «Азов» и немецкими правыми экстремистами.
Правительство ФРГ в январе прошлого года заявило, что располагает данными о единичных случаях контактов радикалов из Германии с правоэкстремистскими группировками на Украине.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России есть сведения о том, что деятельность по дестабилизации ситуации в Белоруссии ведется с Украины.
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Комментарии
В мире , Сергей Лавров , Бундестаг , ИТАР-ТАСС , Германия , Тюрингия
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