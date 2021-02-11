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Москва

Санду повторно выдвинула Гаврилицу на пост премьера 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Санду повторно выдвинула Гаврилицу на пост премьера
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Майя Санду заявила на брифинге в четверг, что повторно выдвинула кандидатом в премьеры экс-министра финансов Наталью Гаврилицу.
Ранее председатель Соцпартии Игорь Додон заявил, что социалисты предлагают президенту утвердить кандидатом в премьеры экс-министра финансов Марианну Дурлештяну. Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova сформировали парламентское большинство, чтобы поддержать выдвижение Дурлештяну в премьеры. При этом оппозиционная партия "Платформа "Достоинство и правда" предлагает Санду создать правительство меньшинства и выдвинуть кандидатом на пост главы кабмина бывшего министра внутренних дел Андрея Нэстасе. Санду встретилась с представителями парламентских партий, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

"Я решила выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра Наталью Гаврилицу. Я попросила ее сформировать команду, разработать программы и представить их парламенту", — сказала Санду.

Она отметила, что администрация президента получила обращения о выдвижении кандидатом в премьеры Дурлештяну. Однако Санду заявила, что у нее есть сомнения в неподкупности некоторых депутатов, подписавших это обращение, также она подозревает, что на некоторых авторов обращения могло оказываться давление. В связи с этим президент решила повторно выдвинуть своего кандидата.
Премьер Молдавии Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Президент Молдавии Майя Санду заявила 27 января, что кандидатом в премьеры назначена Гаврилица, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Однако парламент отказался поддержать назначение Гаврилицы на пост премьера.
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В мире , Игорь Додон , Андрей Нэстасе , Администрация Президента РФ , Молдова
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