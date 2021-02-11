Белорусским бизнесменам предлагали «откупиться» от санкций ЕС

Белорусским бизнесменам предлагается "откупиться" от включения в санкционные списки Евросоюза, заявил в четверг глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Беглые вредители (оппозиционеры — ред.) за рубежом требуют еще больше ресурсов на свою революцию, умоляют о принятии четвертого, пятого пакета санкций. Это у них называется умное экономическое давление. А дальше что? Умные бомбы, которые будут убивать всех без разбора?… При этом — я хотел бы, чтобы это услышали все — бизнесменам предлагается откупиться от включения в санкционные списки, перечислив энную сумму в биткоинах на соответствующие адреса. Бизнес на революции", — заявил Макей, выступая на VI Всебелорусском народном собрании в Минске.
Как отметил министр, "это как же надо ненавидеть свой народ, чтобы, живя за границей на подношения сильных мира сего, призвать угробить свою страну, фактически уничтожить государственность".