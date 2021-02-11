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Видео: Полиция Греции жестко разогнала протестующих в центре Афин 

Российская Газета 1 час назад
Полиция Греции жестко разогнала протестующих в центре Афин
Фото: РИА Новости
Полиция Греции распространила снятые в том числе с дрона видеокадры жесткого разгона протестующих в центре Афин.
Как сообщает газета Kathimerini, столкновения стражей порядка с группой митингующих на площади Синтагма произошли в среду. Причиной ЧП стало недовольство ряда граждан, в том числе студентов и преподавателей, обсуждаемым в греческом парламенте законопроектом о реформе системы образования в стране.
По данным СМИ, акция протеста с участием до четырех тысяч человек быстро переросла в беспорядки. В частности, на видеозаписях запечатлено, как сотрудники полиции были атакованы митингующими и в ответ применили в слезоточивый газ и дубинки. В свою очередь, в правоохранителей полетели камни и коктейли Молотова.
Отмечается, что акция прошла в нарушение действующего в Греции запрета на проведение публичных мероприятий с числом более 100 человек, что связано с карантином. В результате по меньшей мере 52 человека были арестованы, включая многочисленных анархистов.
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В мире , Афины , Греция
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