Пока вы не уснули: 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков огорчился из-за того, что детали беседы на закрытой встрече Владимира Путина с главредами и руководителями российских СМИ утекли в прессу. Его слова приводит «Интерфакс».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко до конца февраля приедет в Сочи на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Одна из тем обсуждений — новый кредит для Минска в размере $3 млрд Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
В Чехии зафиксирована смерть, которая могла быть связана с вакцинацией против коронавируса. Скончавшийся получил первую дозу вакцины 9 января. В ведомстве не уточняют, что это за вакцина, хотя известно, что в стране на тот момент была доступна только вакцина от Pfizer и BioNTech.