Пока вы не уснули: 

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Елена Прошина 22 минуты назад

В Кремле огорчились из-за утечек со встречи Путина с главредами СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков огорчился из-за того, что детали беседы на закрытой встрече Владимира Путина с главредами и руководителями российских СМИ утекли в прессу. Его слова приводит «Интерфакс».
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Лукашенко попросит у Путина $3 млрд

Президент Белоруссии Александр Лукашенко до конца февраля приедет в Сочи на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Одна из тем обсуждений — новый кредит для Минска в размере $3 млрд Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
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Мужчина скончался после вакцинации от COVID в Чехии

В Чехии зафиксирована смерть, которая могла быть связана с вакцинацией против коронавируса. Скончавшийся получил первую дозу вакцины 9 января. В ведомстве не уточняют, что это за вакцина, хотя известно, что в стране на тот момент была доступна только вакцина от Pfizer и BioNTech.
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Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
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В мире , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Pfizer , РИА Новости , Интерфакс , Reuters
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