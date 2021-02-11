Пока вы не уснули: 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков огорчился из-за того, что детали беседы на закрытой встрече Владимира Путина с главредами и руководителями российских СМИ утекли в прессу. Его слова приводит «Интерфакс».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко до конца февраля приедет в Сочи на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Одна из тем обсуждений — новый кредит для Минска в размере $3 млрд Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.