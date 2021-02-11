Пока вы не уснули: утечка информации со встречи Путина с главредами СМИ расстроила Кремль

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков огорчился из-за того, что детали беседы на закрытой встрече Владимира Путина с главредами и руководителями российских СМИ утекли в прессу. Его слова приводит «Интерфакс».

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обвинил власти США в выдвижении концепций, допускающих применение ядерного оружия в вооруженном конфликте. Он назвал такие концепции дестабилизирующими и сообщил, что Москва категорически их отвергает.

Сергей Миронов. Страховая часть пенсии должна стать наследуемой. Об этом, как сообщает «Ура.ру», заявил депутат Государственной думы

В документальном фильме Trump Takes on the World на втором канале Би-би-си рассказали, как Дональд Трамп, занимая пост президента США, разозлился из-за того, что ему не сообщили о звонке российского лидера Владимира Путина.

До конца февраля в Сочи должна пройти встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко . В ходе переговоров будет поднят вопрос о российском кредите в размере около $3 млрд

По данным The Wall Street Journal, специалисты считают, что вирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда об этом было официально объявлено.

В Чехии зафиксирована смерть, которая могла быть связана с вакцинацией против коронавируса. Скончавшийся получил первую дозу вакцины 9 января, на тот момент была доступна только вакцина от Pfizer и BioNTech.

Молодой мужчина выпал из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко , сообщает «Московский комсомолец». Его с многочисленными травмами госпитализировали, медики в настоящее время борются за жизнь пострадавшего.

В Москве неизвестные люди похитили из банка РМП более 160 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.