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Москва

Пока вы не уснули: Кремль огорчил «слив» со встречи Путина с главредами СМИ 

Елена Прошина 39 минут назад
Пока вы не уснули: утечка информации со встречи Путина с главредами СМИ расстроила Кремль
Фото: РИА Новости
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В Кремле огорчились из-за утечек со встречи Путина с главредами СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков огорчился из-за того, что детали беседы на закрытой встрече Владимира Путина с главредами и руководителями российских СМИ утекли в прессу. Его слова приводит «Интерфакс».
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МИД заподозрил Запад в подготовке ограниченных ядерных войн

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обвинил власти США в выдвижении концепций, допускающих применение ядерного оружия в вооруженном конфликте. Он назвал такие концепции дестабилизирующими и сообщил, что Москва категорически их отвергает.
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Миронов предложил передавать пенсию по наследству

Страховая часть пенсии должна стать наследуемой. Об этом, как сообщает «Ура.ру», заявил депутат Государственной думы Сергей Миронов.
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Трамп назвал Путина единственным, кто может «разрушить США»

В документальном фильме Trump Takes on the World на втором канале Би-би-си рассказали, как Дональд Трамп, занимая пост президента США, разозлился из-за того, что ему не сообщили о звонке российского лидера Владимира Путина.
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Лукашенко приедет в Россию за кредитом в 3 млрд долларов

До конца февраля в Сочи должна пройти встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе переговоров будет поднят вопрос о российском кредите в размере около $3 млрд
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В ВОЗ засомневались в сроках начала пандемии COVID-19

По данным The Wall Street Journal, специалисты считают, что вирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда об этом было официально объявлено.
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Мужчина скончался после вакцинации от COVID в Чехии

В Чехии зафиксирована смерть, которая могла быть связана с вакцинацией против коронавируса. Скончавшийся получил первую дозу вакцины 9 января, на тот момент была доступна только вакцина от Pfizer и BioNTech.
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Из квартиры звезды фильма «Жизнь одна» выпал молодой мужчина

Молодой мужчина выпал из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко, сообщает «Московский комсомолец». Его с многочисленными травмами госпитализировали, медики в настоящее время борются за жизнь пострадавшего.
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Из банка в Москве похитили более 160 млн рублей

В Москве неизвестные люди похитили из банка РМП более 160 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
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Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
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В мире , Сергей Рябков , Дмитрий Песков , Татьяна Яковенко , Сергей Миронов , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , ВОЗ , Госдума , Pfizer , РИА Новости , Московский комсомолец , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Reuters
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