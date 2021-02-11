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Европарламент потребовал от Украины запретить сайт «Миротворец» 

ЧП Столица и ещё 1 53 минуты назад
Европарламент потребовал от Украины запретить сайт «Миротворец»
Фото: ЧП Столица
В Европарламенте одобрили резолюцию, которая призывает запретить деятельность украинского сайта «Миротворец». Об этом стало известно во время трансляции, которая велась на сайте ЕП.
По словам европейских депутатов, руководство «Миротворца» в обход закона использует «личные данные сотен людей». В резолюции отмечается, что Европарламент сожалеет о том, что в Украине используется запугивание, язык вражды и давление в политических целях.
По словам евродепутатов, сайт «Миротворец» создает напряженность в обществе и незаконно использует личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств. Поэтому его необходимо запретить.
Напомним, что «Миротворец» существует с 2014 года. Цель ресурса — публикация списка, в котором имеются данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и других граждан, называя их изменниками Украины.
Ранее в списке скандально известного сайта оказался президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , Европарламент
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