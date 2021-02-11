Европарламент потребовал от Украины запретить сайт «Миротворец» 

Европарламенте одобрили резолюцию, которая призывает запретить деятельность украинского сайта «Миротворец». Об этом стало известно во время трансляции, которая велась на сайте ЕП.

По словам европейских депутатов, руководство «Миротворца» в обход закона использует «личные данные сотен людей». В резолюции отмечается, что Европарламент сожалеет о том, что в Украине используется запугивание, язык вражды и давление в политических целях.

По словам евродепутатов, сайт «Миротворец» создает напряженность в обществе и незаконно использует личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств. Поэтому его необходимо запретить.

Напомним, что «Миротворец» существует с 2014 года. Цель ресурса — публикация списка, в котором имеются данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и других граждан, называя их изменниками Украины.