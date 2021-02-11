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Москва

Минкульт Украины внес в черный список семь российских артистов 

РИА Новости и ещё 13 36 минут назад
Семи российским артистам запретили въезд на Украину
Фото: РИА Новости
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще семь российских музыкантов и актеров.
Так, в черный список попали пять участников группы "Хор Турецкого" — Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Контантин Кабанов и Михаил Кузнецов. Кроме того, в черный список включили актеров Романа Курцына и Евгению Лапову, которые снимались в фильме "Крым".
По состоянию на 11 января в списке значатся 171 человек.
Ранее в четверг глава Минкульта Украины Александр Ткаченко заявил, что запрет на въезд российскому деятелю культуры на территорию страны не должен касаться его творчества.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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В мире , Иосиф Кобзон , Александр Розенбаум , Павел Бердников , Юлия Чичерина , Евгения Лапова , Роман Курцын , Алексей Александров , Михаил Кузнецов , Сергей Пенкин , Александр Ткаченко , Олег Газманов , Минкультуры , Верховная Рада , Донецк , Киев
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