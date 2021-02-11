Семи российским артистам запретили въезд на Украину

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Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще семь российских музыкантов и актеров.

По состоянию на 11 января в списке значатся 171 человек.

Ранее в четверг глава Минкульта Украины Александр Ткаченко заявил, что запрет на въезд российскому деятелю культуры на территорию страны не должен касаться его творчества.