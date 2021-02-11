Глава Европейского совета приедет в Донбасс 

Глава Европейского совета Шарль Мишель приедет на Украину и посетит Донбасс. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщил замруководителя офиса украинского президента Игорь Жовква, пишет «Страна.ua».

Визит запланирован на 2-3 марта. По словам Жовквы, Киев надеется на выполнение обещания председателя Европейского совета, которое он дал президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите Украина — ЕС в октябре 2020 года. Речь идет о подписании соглашения об Общем авиационном пространстве в начале 2021-го.

Ранее 11 февраля Зеленский приехал в Донецкую область вместе с послами стран «Большой семерки». Утром штаб Операции Объединенных сил Украины сообщил о семи нарушениях перемирия за последние сутки.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость после смены центральной власти в Киеве. Украина попыталась вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации. Москва отвергает претензии.