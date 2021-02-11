Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Европейцы увидели изъяны в политической системе США 

Российская Газета 1 час назад
Европейцы увидели изъяны в политической системе США
Фото: РИА Новости
Опрос, проведенный компаниями Datapraxis и YouGov по заказу Европейского совета по международным отношениям в 11 странах ЕС, показал, что большая часть европейцев видят в политической системе США существенные изъяны, которые, по мнению опрошенных, не исчезнут с приходом президента Джо Байдена. Об этом заявили 81% британцев, 71% немцев и 66% французов.
Также в ходе исследования выяснилось, что 51% респондентов не считают команду Байдена способной на преодоление назревшего кризиса в трансатлантических отношениях. По их мнению, из-за внутреннего раскола у США нет возможности тратить средства на решение глобальных международных проблем, таких как изменение климата, мир на Ближнем Востоке и европейская безопасность.
Результаты опроса говорят о том, что 32% европейцев не верят больше в политическую зрелость американцев, так как нет гарантии, что через четыре года они снова не выберут кандидата, похожего на Трампа. Политику предыдущего президента США они оценили как подрывавшую мировой порядок. Только 27% опрошенных жителей ЕС заявили о том, что уровень их доверия к США не снизился.
Опрос также показал, что утерянное доверие к США стимулирует в европейском обществе спрос на независимую внешнюю политику: 67% опрошенных уверены, что более нельзя полагаться на США как на глобального защитника. Любопытно, что в Великобритании так ответили 74% респондентов — больше, чем в любой другой стране, а во Франции и Германии лишь 10% полагают, что их страны нуждаются в американских гарантиях для того, чтобы чувствовать себя в безопасности.
Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
Российская Газета: последние новости
Си Цзиньпин призвал США уважать суверенитет Китая Си Цзиньпин призвал США уважать суверенитет Китая Байден назвал условия применения США военной силы на мировой арене Байден назвал условия применения США военной силы на мировой арене The Washington Post: Российскую вакцину "Спутник V" ждет мировой успех The Washington Post: Российскую вакцину "Спутник V" ждет мировой успех
Комментарии 1
В мире , Джозеф Байден , ЕС , Европейский совет , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
11:46
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
Происшествия
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
01:04
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
Общество
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
00:19
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
Шоу-бизнес
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
00:30
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
Происшествия
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
00:52
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
В мире
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
00:25
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
Происшествия
США показали на видео «конец света»
00:35
США показали на видео «конец света»
Армия Оружие
В российском роддоме рухнул потолок
00:35
В российском роддоме рухнул потолок
Происшествия
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
00:37
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
Происшествия
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
00:17
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение