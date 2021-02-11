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Узбекистан начал сертификацию вакцины «Спутник V» 

RT на русском 1 час назад
Узбекистан начал сертификацию вакцины «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Узбекистан приступил к ускоренной сертификации российской вакцины «Спутник V» против коронавируса, процесс может занять 15-20 дней.

«Сегодняшним числом мы начинаем сертифицировать вакцину «Спутник V», — приводит РИА Новости слова заместителя начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики Ботыра Курбанова.

Он отметил, что процесс ускоренной сертификации может занять 15-20 дней после чего её можно будет применять в стране.
Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Узбекистане выросло за день на 66.
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В мире , РИА Новости , Узбекистан
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