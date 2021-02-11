Узбекистан начал сертификацию вакцины «Спутник V» 

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Узбекистан приступил к ускоренной сертификации российской вакцины «Спутник V» против коронавируса, процесс может занять 15-20 дней.

«Сегодняшним числом мы начинаем сертифицировать вакцину «Спутник V», — приводит РИА Новости слова заместителя начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики Ботыра Курбанова.

Он отметил, что процесс ускоренной сертификации может занять 15-20 дней после чего её можно будет применять в стране.