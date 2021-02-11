Лукашенко сильно закашлялся во время выступления

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На записи видно, как говоривший об экономике Лукашенко не мог справиться с кашлем.

«Эта зараза опять ко мне пришла… Извините, третий день», — сказал он.

Говоря об экономике, Лукашенко сильно закашлялся.



— Эта зараза опять ко мне пришла… Уже третий день, — пояснил он делегатам, пытаясь откашляться.



После небольшой паузы он продолжил выступление. pic.twitter.com/fTj60s83ju— TUT.BY (@tutby) February 11, 2021

После этого участники собрания поддержали Лукашенко аплодисментами и он продолжил выступление.

Как писал «Рамблер», в июле прошлого года Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус «на ногах», бессимптомно, и узнал о перенесенной болезни только после медицинского обследования.

В самом начале пандемии Лукашенко шутил, что от COVID-19 всех «вылечит трактор», и советовал «травить вирус» водкой.