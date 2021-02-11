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Москва

К Лукашенко «опять пришла зараза» 

Мария Иванова 25 минут назад
Лукашенко сильно закашлялся во время выступления
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко закашлялся на Всебелорусском народном собрании и рассказал, что снова заболел. Отрывок его выступления опубликован в твиттере TUT.BY.
На записи видно, как говоривший об экономике Лукашенко не мог справиться с кашлем.

«Эта зараза опять ко мне пришла… Извините, третий день», — сказал он.

После этого участники собрания поддержали Лукашенко аплодисментами и он продолжил выступление.
Как писал «Рамблер», в июле прошлого года Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус «на ногах», бессимптомно, и узнал о перенесенной болезни только после медицинского обследования.
В самом начале пандемии Лукашенко шутил, что от COVID-19 всех «вылечит трактор», и советовал «травить вирус» водкой.
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В мире , Александр Лукашенко
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