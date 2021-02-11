На Украине призвали завести уголовные дела на Пореченкова и Михалкова 

"Урегулирования требует и то, чтобы запрет въезда на территорию Украины для того или иного деятеля культуры не переводился автоматически на его произведения. На книгу, пластинку, аудиовизуальный продукт, еще что-то", — заявил Ткаченко в интервью изданию "Обозреватель", опубликованном в четверг.