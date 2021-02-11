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На Украине призвали завести уголовные дела на Пореченкова и Михалкова 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
На Украине призвали завести уголовные дела на Пореченкова и Михалкова
Фото: РИА Новости
Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что запрет на въезд российскому деятелю культуры на территорию страны не должен касаться его творчества.

"Урегулирования требует и то, чтобы запрет въезда на территорию Украины для того или иного деятеля культуры не переводился автоматически на его произведения. На книгу, пластинку, аудиовизуальный продукт, еще что-то", — заявил Ткаченко в интервью изданию "Обозреватель", опубликованном в четверг.

Он считает, что на некоторых деятелей культуры стоит и "уголовные дела открывать", "и одновременно выпускать запрет их произведений". По его убеждению, такие действия правомерны, к примеру, в отношении Михаила Пореченкова и Никиты Михалкова. "Но другое дело, когда запрещаются произведения советских классиков, которые посетили оккупированный Крым, из-за чего получили запрет на въезд на Украину", — считает Ткаченко.
Он привел в пример фильм режиссера Романа Балаяна "Полеты во сне и наяву", где снимались многие актеры, которым сейчас запрещен въезд на территорию Украины. По словам Ткаченко, в некоторых случаях действительно хорошие работы "лежат на полках", и их не могут посмотреть украинцы. "Точнее, могут, но в интернете. Поэтому такими решениями просто людей провоцируют, чтобы они занимались пиратством", — добавил министр.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется. По состоянию на 25 января в списке значатся 159 человек.
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Комментарии 1
В мире , Иосиф Кобзон , Александр Розенбаум , Роман Балаян , Михаил Пореченков , Юлия Чичерина , Сергей Пенкин , Александр Ткаченко , Никита Михалков , Олег Газманов , Минкультуры , Республика Крым
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