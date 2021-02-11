В Армении на акцию протеста вышли дети пропавших в Карабахе солдат 

Ереване на акцию протеста вышли родственники военнослужащих, пропавших в Нагорном Карабахе. Они привели к зданию правительства детей солдат, сообщает « Sputnik Армения ».

Дети держали плакаты «Верните мне папу», «Требую папу», «Мы хотим нашего папу».

«Уже 106 дней никак не можем потребовать, попросить, получить наших сыновей. Сегодня мы требуем, чтобы их вернули хотя бы детям. Пусть весь мир видит, сжалится и вернет отцов детям», — заявила одна из участниц акции.

По ее словам, собравшиеся полагают, что их родные находятся в плену.

Ранее между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными. В Баку был доставлен один человек, в Ереван — пятеро.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.