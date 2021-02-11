Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

В Армении на акцию протеста вышли дети пропавших в Карабахе солдат 

Lenta.ru 48 минут назад
В Армении на акцию протеста вышли дети пропавших в Карабахе солдат
Фото: Sputnik Армения / YouTube
В Ереване на акцию протеста вышли родственники военнослужащих, пропавших в Нагорном Карабахе. Они привели к зданию правительства детей солдат, сообщает «Sputnik Армения».
Дети держали плакаты «Верните мне папу», «Требую папу», «Мы хотим нашего папу».

«Уже 106 дней никак не можем потребовать, попросить, получить наших сыновей. Сегодня мы требуем, чтобы их вернули хотя бы детям. Пусть весь мир видит, сжалится и вернет отцов детям», — заявила одна из участниц акции.

По ее словам, собравшиеся полагают, что их родные находятся в плену.
Ранее между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными. В Баку был доставлен один человек, в Ереван — пятеро.
В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.
27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.
Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
Последние новости
Стало известно о подготовке боевиками терактов на массовых акциях в России Стало известно о подготовке боевиками терактов на массовых акциях в России СКР, МВД и Генпрокуратура предостерегли от участия в несогласованных акциях СКР, МВД и Генпрокуратура предостерегли от участия в несогласованных акциях Россиянин наличными заплатил 140 миллионов долларов за бывший участок Трампа Россиянин наличными заплатил 140 миллионов долларов за бывший участок Трампа
Комментарии
В мире , ИА Sputnik , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
00:25
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
Происшествия
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
00:19
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
Шоу-бизнес
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
01:04
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
Общество
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
00:30
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
Происшествия
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
00:52
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
В мире
США показали на видео «конец света»
00:35
США показали на видео «конец света»
Армия Оружие
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
00:37
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
Происшествия
В российском роддоме рухнул потолок
00:35
В российском роддоме рухнул потолок
Происшествия
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
00:17
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
Происшествия
Плановый полет Ту-22М3 ВКС РФ показали на видео
00:54
Плановый полет Ту-22М3 ВКС РФ показали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение