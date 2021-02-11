Российские дипломаты обратились к «бряцающим оружием» США 

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Российское посольство в США раскритиковало американских военных за попытки «найти врага» в Черном море. Совместные учения США и Турции дипломаты прокомментировали в своем твиттере.

Как писал «Рамблер», ранее в США рассказали о «сильном альянсе» турецких и американских военных в Черном море. Турецкие и американские корабли и самолеты были задействованы в комплексных учениях по наземным, воздушным и подводным боям.

«Эти маневры союзников по НАТО повысили навыки комбинированного тактического командования и управления», — заявили американцы

«Похоже, шестой флот США стремится найти врага в Черном море. Они отчаянно ищут предлог — теперь открыто под прикрытием военных учений — для усиления своего присутствия в регионе», — заявили российские дипломаты

В российском посольстве призвали США «прекратить безрассудное бряцание оружием» и заняться своими делами в территориальных водах Соединенных Штатов.