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Слушания по импичменту Трампу начались в сенате США 

Газета.Ru 58 минут назад
Слушания по импичменту Трампу начались в сенате США
Фото: Reuters
Судебные слушания об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа начались в сенате США. Сегодня группа менеджеров по импичменту выскажет свои аргументы об ответственности бывшего американского лидера за беспорядки в Вашингтоне в начале января, сообщает телеканал "360".
В группу менеджеров вошли девять представителей демократической партии из палаты представителей. На приведение своих аргументов у них есть восемь часов.
В ходе заседания они представят записи с камер наблюдения Капитолия, чтобы показать какую угрозу представляли сторонники Трампа, захватившие здание.
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В мире , Дональд Трамп , Сенат США , США
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