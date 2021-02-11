Лукашенко назвал условия ухода с поста президента 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко покинет свой пост при условии, что протесты в стране прекратятся, а его сторонники получат гарантии безопасности. Об этом, как сообщает БЕЛТА, он заявил сам.

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко, а второе место заняла Светлана Тихановская . После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.

Сегодня Лукашенко выступает на открытии шестого Всебелорусского народного собрания. В ходе своего выступления он назвал главные условия своего ухода из власти — мир и порядок в стране, окончание протестных акций и предоставление его сторонникам гарантий безопасности.

«Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну. (Всебелорусское народное собрание. — Прим. ред.) должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на определенный период», — заявил белорусский президент.

В конце января Лукашенко назвал условие объявления политической амнистии в стране — ему должны показать хоть одну политическую статью в Уголовном кодексе Белоруссии и доказать, что те или иные заключенные задержаны, арестованы или осуждены по политическим мотивам.