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Москва

Лукашенко назвал условия ухода с поста президента 

Артём Кульша 1 час назад
Лукашенко назвал условия ухода с поста президента
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко покинет свой пост при условии, что протесты в стране прекратятся, а его сторонники получат гарантии безопасности. Об этом, как сообщает БЕЛТА, он заявил сам.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко, а второе место заняла Светлана Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
Сегодня Лукашенко выступает на открытии шестого Всебелорусского народного собрания. В ходе своего выступления он назвал главные условия своего ухода из власти — мир и порядок в стране, окончание протестных акций и предоставление его сторонникам гарантий безопасности.

«Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну. (Всебелорусское народное собрание. — Прим. ред.) должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на определенный период», — заявил белорусский президент.

В конце января Лукашенко назвал условие объявления политической амнистии в стране — ему должны показать хоть одну политическую статью в Уголовном кодексе Белоруссии и доказать, что те или иные заключенные задержаны, арестованы или осуждены по политическим мотивам.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
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