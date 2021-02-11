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Премьер Польши призвал остановить проект «Северный поток — 2» 

RT на русском и ещё 1 2 часа назад
Премьер Польши призвал остановить проект «Северный поток — 2»
Фото: Reuters
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал не допустить завершение реализации проекта «Северный поток — 2».
В своём Twitter политик назвал проект «ходом за спиной у Европы».
По его мнению, газопровод «направлен против Евросоюза» и в скором времени его «могут начать использовать в интересах агрессивной политики России».

«Он усиливает зависимость ЕС, наносит удар по экономике и безопасности. Настало время остановить его», — написал Моравецкий.

Днём ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что те, кто ставят СП-2 под вопрос, должны осознавать, какие последствия это будет иметь геостратегически.
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В мире , ЕС , Германия , Польша
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