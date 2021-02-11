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Москва

Лукашенко призвал к более тесному экономическому сотрудничеству в ЕАЭС 

ТАСС 17 минут назад
Лукашенко призвал к более тесному экономическому сотрудничеству в ЕАЭС
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил необходимость выстраивать более тесное сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), чтобы "преодолеть инертность развития объединения" и сделать его более эффективным для стран — членов и притягательным для потенциальных партнеров.

"В интересах Беларуси создание также полноценного экономического союза в рамках Евразийского экономического союза. И надо признать, здесь мы пока недалеко ушли от общемировых тенденций: по сути, каждый занят собой, ведем борьбу за пошлины, ведем борьбу за стандарты, акцизы. Надо преодолеть инерционный характер развития объединения, повысить эффективность евразийского строительства. Принципиально важно достичь значимого синергетического эффекта от формирования общего рынка и объединения экономических потенциалов государств-участников. Тогда ЕАЭС станет намного более притягательным для других партнеров и не только на постсоветском пространстве", — сказал Лукашенко в четверг, обращаясь к Всебелорусскому народному собранию.

Он добавил, что именно на это было нацелено белорусское председательство в организации в 2020 году.

"Эту линию мы настойчиво продолжим и в дальнейшем", — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что Минск выступает за поиск новых региональных форматов, в том числе за продвижение идей интеграции и большого евразийского партнерства.

"Данные инициативы должны быть дополнены сотрудничеством в рамках сопряжения ЕАЭС и китайского проекта "Один пояс — один путь". Такую же по силе имеет актуальность углубление взаимодействия с ключевыми экономическими объединениями и национальными экономиками Евразии", — пояснил он.

ЕАЭС — международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба. С 1 января председательство в уставных органах объединения принял Казахстан.
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В мире , Александр Лукашенко , ЕАЭС , Минск
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