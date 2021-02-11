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В Латвии протестуют против запрета российских каналов 

Артём Кульша 52 минуты назад
В Латвии протестуют против запрета российских каналов
Фото: РИА Новости
В Латвии различные политики выступили против запрета российских телеканалов. Об этом сообщает «Утро.ру».
С 1 февраля, как сообщал «Рамблер», кабельный оператор Латвии Tet прекратил ретрансляцию крупнейших российских телеканалов ПБК (Первый канал), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии на год запретил ретрансляцию «России-РТР», а позавчера — еще 16 русскоязычных телеканалов.

«Ни дня без языкового свинства! Очередной удар по русскоязычному телевидению под очередным надуманным предлогом», — прокомментировал сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.

В свою очередь, бывший министр экономики и образования и науки Латвии Вячеслав Домбровский обвинил действующие латвийские власти в преследовании российских телеканалов и назвал это частью когнитивного диссонанса на государственном уровне.
Он заключается в том, что, с одной стороны, в стране поддерживается стремление к демократии и искоренению политической дискриминации, а с другой, на протяжении почти 30 лет этнический портрет депутата правящей коалиции неизменен — почти на 100% этнический латыш.
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Комментарии 3
В мире , Мирослав Митрофанов , Вячеслав Домбровский , РЕН ТВ
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