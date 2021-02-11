В Латвии протестуют против запрета российских каналов 

Латвии различные политики выступили против запрета российских телеканалов. Об этом сообщает «Утро.ру».

С 1 февраля, как сообщал «Рамблер», кабельный оператор Латвии Tet прекратил ретрансляцию крупнейших российских телеканалов ПБК (Первый канал), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии на год запретил ретрансляцию «России-РТР», а позавчера — еще 16 русскоязычных телеканалов.

«Ни дня без языкового свинства! Очередной удар по русскоязычному телевидению под очередным надуманным предлогом», — прокомментировал сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.

В свою очередь, бывший министр экономики и образования и науки Латвии Вячеслав Домбровский обвинил действующие латвийские власти в преследовании российских телеканалов и назвал это частью когнитивного диссонанса на государственном уровне.

Он заключается в том, что, с одной стороны, в стране поддерживается стремление к демократии и искоренению политической дискриминации, а с другой, на протяжении почти 30 лет этнический портрет депутата правящей коалиции неизменен — почти на 100% этнический латыш.