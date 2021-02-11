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Зеленский отправился в Донбасс с послами G7 

RT на русском и ещё 1 28 минут назад
Зеленский отправился в Донбасс с послами G7
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс, сообщила пресс-служба главы государства.
Как отмечается, вместе с ним туда отправились послы стран «Большой семёрки».
Зеленский планирует ознакомиться с ситуацией на передовой и пообщаться с военнослужащими.
Ранее украинский лидер поручил провести проверку готовности войск к выполнению задач в зоне силовой операции.
Зеленский приехал в Донбасс в форме с черепом
В январе в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Зеленский заявил, что в Донбассе, за исключением соблюдения режима тишины, практически отсутствует прогресс в мирном урегулировании.
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В мире , Ангела Меркель , Владимир Зеленский
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