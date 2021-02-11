Зеленский отправился в Донбасс с послами G7 

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Как отмечается , вместе с ним туда отправились послы стран «Большой семёрки».

Зеленский планирует ознакомиться с ситуацией на передовой и пообщаться с военнослужащими.

Ранее украинский лидер поручил провести проверку готовности войск к выполнению задач в зоне силовой операции.