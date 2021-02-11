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Москва

«Ъ»: Лукашенко попросит у Путина $3 млрд 

Газета.Ru и ещё 4 34 минуты назад
Лукашенко попросит у Путина $3 млрд
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко до конца февраля приедет в Сочи на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Одна из тем обсуждений — новый кредит для Минска в размере $3 млрд Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Информацию о подготовке встречи Лукашенко и Путина ранее официально подтверждали в Кремле, не уточняя даты. По информации источников "Ъ", переговоры могут состояться 22 или 25 февраля в Сочи. Отмечается, что Минск будет запрашивать доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС.
Речь идет о сумме, превышающей $3 млрд Один из собеседников издания подтвердил, что стороны "близки к достижению договоренности по выделению средств", добавив, что проценты, сроки и размер суммы обсуждаются. Не исключено, что окончательное решение кредиту будет принято во время предстоящей встречи двух президентов.
В конце 2020 года Россия и Белоруссия подписали соглашение о предоставлении Минску кредита на $1 млрд
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Комментарии
В мире , Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Газета "Коммерсантъ" , Краснодарский Край , Минск , Москва , Сочи
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