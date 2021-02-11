Лукашенко попросит у Путина $3 млрд

Информацию о подготовке встречи Лукашенко и Путина ранее официально подтверждали в Кремле, не уточняя даты. По информации источников "Ъ", переговоры могут состояться 22 или 25 февраля в Сочи. Отмечается, что Минск будет запрашивать доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС.

Речь идет о сумме, превышающей $3 млрд Один из собеседников издания подтвердил, что стороны "близки к достижению договоренности по выделению средств", добавив, что проценты, сроки и размер суммы обсуждаются. Не исключено, что окончательное решение кредиту будет принято во время предстоящей встречи двух президентов.

В конце 2020 года Россия и Белоруссия подписали соглашение о предоставлении Минску кредита на $1 млрд