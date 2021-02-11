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Москва

Лукашенко рассказал об антироссийской программе своих противников 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Лукашенко рассказал об антироссийской программе своих противников
Фото: РИА Новости
Белоруссия подверглась «жесточайшей атаке извне», так как постсоветская республика «была трамплином для нападения на Россию». Об этом 11 февраля на «Всебелорусском народном собрании» заявил Александр Лукашенко.
Характеризуя события минувшего года и массовые протестные выступления, Лукашенко заявил: «Это была не цветная революция, а мятеж и метод его — блицкриг».

«Нам бояться некого и нечего, стыдиться тоже», — заверил он собранных на ВНС.

Затем он изложил программу прозападной оппозиции, большую часть которой, судя по изложению Лукашенко, представляет откровенная русофобия. В частности, сообщил докладчик, оппозиционеры желают установить запрет российским компаниям на приватизацию, ограничить вещание российских телеканалов, провести тотальный перевод на белорусский язык и реализовать другие задачи ещё более жёсткой волны «белорусизации», чем нынешняя.
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В мире , Александр Лукашенко , Минск
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