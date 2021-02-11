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Москва

Назван срок открытия Кипра для россиян 

Артём Кульша 37 минут назад
Кипр возобновит выдачу туристических виз гражданам России с 1 марта. Об этом сообщает РИА Новости.
В посольстве страны рассказали агентству, что для получения туристической визы россияне должны будут за 72 часа до вылета сдать ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, за 24 часа — пройти регистрацию на сайте CyprusFlightPass, а по прилете — сдать еще один тест на ковид.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией и авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, а также увеличить количество авиарейсов в Минск и Бишкек.
Кипр открывает границы для иностранных туристов
Согласно документу, ж/д-сообщение с Белоруссией должно быть возобновлено по маршрутам Минск — Москва — Минск и Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске, авиасообщение с Азербайджаном — по маршруту Москва — Баку, с Арменией — по маршруту Москва — Ереван.
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В мире , Видео , Михаил Мишустин
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