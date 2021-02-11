Зеленский выступил против закрытия телеканала НАШ 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти не планируют закрывать телеканал НАШ, информационную политику которого критиковали националисты.

Позже возле телеканала НАШ прошел пикет активистов, которые не согласны с политикой канала и требовали также закрыть и его.