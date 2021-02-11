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Зеленский выступил против закрытия телеканала НАШ 

РИА Новости и ещё 4 12 часов назад
Зеленский выступил против закрытия телеканала НАШ
Фото: CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти не планируют закрывать телеканал НАШ, информационную политику которого критиковали националисты.
Второго февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112. Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.
Позже возле телеканала НАШ прошел пикет активистов, которые не согласны с политикой канала и требовали также закрыть и его.
На вопрос журналистки телеканала НАШ о том, планируют ли его закрыть Зеленский ответил: "Мы ваш телеканал не планируем закрывать. Мы, кстати, в целом, если вы увидели, наши телеканалы не закрывали, мы закрывали их (телеканалы которые якобы финансируются из РФ — ред.)", — ответил Зеленский.
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В мире , Виктор Медведчук , Тарас Козак , Владимир Зеленский , Верховная Рада , США
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