Зеленский выступил против закрытия телеканала НАШ 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти не планируют закрывать телеканал НАШ, информационную политику которого критиковали националисты.
Второго февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112. Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.
Позже возле телеканала НАШ прошел пикет активистов, которые не согласны с политикой канала и требовали также закрыть и его.
На вопрос журналистки телеканала НАШ о том, планируют ли его закрыть Зеленский ответил: "Мы ваш телеканал не планируем закрывать. Мы, кстати, в целом, если вы увидели, наши телеканалы не закрывали, мы закрывали их (телеканалы которые якобы финансируются из РФ — ред.)", — ответил Зеленский.