Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео 

На Филиппинах на свет появился щенок-циклом. Животное с одним глазом родилось в муниципалитете Тангалан провинции Аклан. Хозяйка собаки Эми де Мартин (Amie d Martin), разместила в социальных сетях фото одноглазого питомца, у которого отсутствовал нос. Практически сразу после своего рождения щенок-мутант умер.

Известно, что подобная мутация встречается у одного из 16 тысяч животных. По мнению ветеринара, одной из причин патологии развития плода мог стать токсин, который проглотила мать, когда вынашивала свое потомство.