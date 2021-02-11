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Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео 

Алевтина Жаркова 32 минуты назад
На Филиппинах на свет появился щенок-циклом. Животное с одним глазом родилось в муниципалитете Тангалан провинции Аклан. Хозяйка собаки Эми де Мартин (Amie d Martin), разместила в социальных сетях фото одноглазого питомца, у которого отсутствовал нос. Практически сразу после своего рождения щенок-мутант умер.
Известно, что подобная мутация встречается у одного из 16 тысяч животных. По мнению ветеринара, одной из причин патологии развития плода мог стать токсин, который проглотила мать, когда вынашивала свое потомство.
В мире , Видео
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